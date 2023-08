L'isola ecologica è chiusa e gli "zozzoni" abbandonano gli ingombranti sul marciapiede

L'isola ecologica è chiusa per le festività estive e i rifiuti ingombranti vengono abbandonati sul marciapiede davanti all'ingresso. Succede a Ciampino, in via Lucrezia Romana. Per questo la società che gestisce l'impianto, AeT, nella mattinata del 18 agosto è dovuta intervenire per la bonifica.

L'isola ecologica chiude e i rifiuti finiscono in strada

Il 13 agosto l'isola ecologica di via Lucrezia Romana, a Ciampino, ha chiuso i battenti per le ferie estive. Alcuni cittadini hanno segnalato, nei giorni successivi, la presenza di rifiuti ingombranti di ogni genere di fronte al cancello di ingresso: mobili, materassi e bustoni neri contenenti oggetti di ogni genere. Per questo il Comune ha chiesto alla società AeT, che gestisce il sito, di intervenire.

Bonifica da parte della società che gestisce l'impianto

La bonifica è avvenuta nella mattinata di venerdì 18 agosto. Gli operatori della AeT, come fa sapere l'amministrazione comunale, hanno rimosso il cumulo di rifiuti indifferenziati abbandonati dagli "zozzoni", che non hanno voluto attendere la riapertura prevista lunedì 21 agosto e hanno deciso comunque di abbandonare tutti sul marciapiede.

Il Comune: "Fenomeno intollerabile"

“Queste micro discariche che nascono all’interno della nostra città rendono vani i nostri sforzi di mantenere pulizia e decoro – sottolinea l’assessora alle politiche ambientali Federica Giglio – . E il decoro e la pulizia non sono l'unico aspetto che viene compromesso: smaltire questa grande mole di rifiuti abbandonati e indifferenziati è un costo enorme che grava su tutti coloro che fanno correttamente la raccolta differenziata. Danno e beffa per chi si comporta bene. L'unica soluzione è un patto tra tutta la cittadinanza, un cambiamento culturale di cui dobbiamo sentirci tutti protagonisti”. "Non tolleriamo questo tipo di emergenza - aggiunge la sindaca Emanuela Colella - , un fenomeno di inciviltà che danneggia la comunità e i cittadini onesti".