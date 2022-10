Il tunnel discarica a Tor Vergata, iniziata la bonifica

Un sottopasso del degrado. Un tunnel trasformato nel corso degli anni in una maxi discarica abusiva, tanto da costringere l'amministrazione a chiuderlo al transito quattro anni fa. Siamo in viale Oxford, fra le zone di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, dove mercoledì mattina sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area. Ad annunciarlo il presidente del VI municipio delle Torri Nicola Franco.

Le operazioni di ripristino dei luoghi nella galleria che collega viale Cambellotti al policlinico ed all'università Tor Vergata. In passato la strada era stata usata come dimora da alcuni clochard, allontanati una prima volte nel 2009.

Come spiega il minisindaco del municipio della periferia est della Capitale, "nel 2018 la precedente amministrazione decise di chiudere, pur di non prendersi responsabilità, una opera pubblica costata qualche milione di euro e di fondamentale importanza per i cittadini del territorio. Questa mattina (26 ottobre ndr) alle 7.00 sono iniziate le operazioni di bonifica che dureranno una settimana. A breve verrà restituita ai cittadini del municipio Roma VI delle Torri. C'è molto da fare - conclude Nicola Franco - ma con determinazione e tanta passione miglioreremo questo territorio".

Soddisfazione per l'intervento è stata espressa anche dal capogruppo Forza Italia - Udc e consigliere municipale al parlamentino di Tor Bella Monaca Massimiliano Terrinoni: "Finalmente un'altra parte di legalità è tornata al VI municipio Le Torri. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine e alla polizia locale questa mattina è iniziata la bonifica per la riapertura di viale Oxford. Quest'opera pubblica di fondamentale importanza è stata restituita dopo tanto tempo ai cittadini del territorio. Un ringraziamento alla commissione patrimonio e sicurezza e lavori pubblici".