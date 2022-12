Due ordigni bellici in cantina: messi in sicurezza dagli artificieri

Non entrava in quella cantina del centro storico del paese da tempo. Uno scantinato che celava un pericolo: due ordigni della II guerra mondiale pronti ad esplodere. E' stato proprio il proprietario del locale, un pensionato, una volta entrato nello stesso a rendersi conto di quanto nascosto all'interno, allertando poi gli organi competenti che hanno programmato l'intervento di messa in sicurezza delle due bombe.

L'intervento degli artificieri del sesto reggimento pionieri Battaglioni Nemi di Roma dell'esercito italiano alle 9:00 di lunedì mattina, nel centro storico di Nemi, piccolo comune dei Castelli Romani. I soldati - specialisti nella bonifica di ordigni bellici- sono intervenuti nella zona di piazza del Municipio. Alle 11:00 la fine delle operazioni.

Nella cantina c'erano due residuati del secondo conflitto mondiale. Nello specifico due bombe proiettili da mortaio di cannone tedesco del tipo Flak 88 che risalgono al periodo tra il 1943 ed il 1944 e sono ancora perfettamente intatti con polvere esplosiva all'interno e spolette inserite.



"Ringraziamo - le parole del Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - il capo di stato maggiore dell'esercito di aver reso possibile l'intervento del sesto reggimento. Inoltre come sempre è stato prezioso il supporto dei carabinieri della stazione di Nemi, presenti con il comandante maresciallo Dario Riccio, la polizia locale e i volontari della protezione Civile di Nemi".

Gli ordini dopo essere stati tolti in piena sicurezza saranno poi fatte brillare in una cava dei Castelli Romani, in un'area vasta in totale sicurezza, come avviene in questi casi.