Capodanno col "botto" a Tor Bella Monaca, sequestrate bombe carta artigianali e fuochi illegali

Bombe carta artigianali e fuochi illegali per salutare il nuovo anno con il "botto". Siamo a Tor Bella Monaca dove i carabinieri hanno denunciato due cittadini romani, entrambi già noti per precedenti reati, per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti.

Sono stati i militari dell'Arma della stazione Tor Bella Monaca a fermarli per un controllo in via dell’Archeologia mentre erano a bordo di un’auto presa a noleggio. I due sono stati trovati in possesso di 7 bombe carta, costruite artigianalmente, e 16 artifici pirotecnici categoria F4 (che comprendono fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati a essere usati esclusivamente da persone specializzate).

Il materiale esplodente è stato sequestrato e messo in sicurezza con l’ausilio dei carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Roma. Entrambi sono gravemente indiziati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti. Il sequestro è arrivato nell'ambito di una serie di verifiche messe in atto dai carabinieri - con l'avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno - nel Centro Storico e nelle periferie della Capitale, volte al contrasto della detenzione e della vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi, al fine di prevenire gravi incidenti.

