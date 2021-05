Pulisce la cantina e trova bombe a mano della II guerra mondiale

/ Via dei Dauni

Un sabato di pulizie diventato un sabato potenzialmente esplosivo. E' accaduto a San Lorenzo, in via dei Dauni, dove una donna ha rinvenuto all'interno della propria cantina quattro bombe a mano di produzione inglese all'interno della propria cantina. Il ritrovamento durante delle operazioni di pulizia. Resasi conto di quanto trovato, la donna, un'anziana di 86 anni, ha allertato i carabinieri.

Giunti sul posto i militari hanno compreso l'entità della scoperta ed allertato gli artificieri del comando provinciale i quali da prima hanno messo in sicurezza l'area e poi successivamente hanno prelevato gli ordigni per farli brillare in un luogo sicuro.

La cantina è stata immediatamente riconsegnata alla donna.