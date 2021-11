Ancora una bomba a Villa Torlonia: area chiusa e artificieri sul posto

Ancora una bomba a Villa Torlonia. E' quanto segnalato al 112 da un passante nei pressi di un'area di cantiere del parco del Nomentano. La segnalazione alle forze dell'ordine intorno alle 13:40 di oggi, martedì 23 novembre, dall'ingresso di via Ragusa. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti e gli artificieri della polizia di Stato che hanno recintato l'area, per verificare la natura di quello che potrebbe essere un ordigno bellico del conflitto mondiale ed eventualmente farlo brillare o metterlo in sicurezza.

Ordigno bellico a Villa Torlonia

L'ordigno fa tornare alla mente a poco più di un mese fa, era il 13 di ottobre, quando fu un bambino a trovare una bomba del II conflitto mondiale nella stessa area recintata quest'oggi dagli artificieri. In quel caso ad essere messa in sicurezza fu una bomba a mano SRCM modello 35 trovata nel terreno. Una vera e propria granata, seppur in pessimo stato di conservazione. Interdetta l'area la stessa venne poi riaperta dopo alcune ore. Oggi un'altra bomba.