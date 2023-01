Castelli Romani: trovato un ordigno della seconda guerra mondiale inesploso

Un ordigno inesploso della II guerra mondiale. Questo quanto trovato martedì mattina dai guardiaparco del parco dei Castelli Romani. La bomba, potenzialmente pericolosa, è stata rinvenuta fra i comuni di Albano Laziale ed Ariccia, nel territorio dei Castelli Romani. Nascosta sotto la vegetazione, subito dopo la chiamata al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa e gli agenti del commissariato Albano di polizia.

Messa in sicurezza la zona, sono stati allertati gli artificieri per la bonifica e la messa in sicurezza dell'ordigno.