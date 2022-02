Con il metal detector in pineta, trova una bomba della seconda guerra mondiale

Stava passeggiando in pineta, a Dragoncello, con il metal detector quando ha trovato una bomba, un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale. È quanto successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, in via del Fosso di Dragoncello. L'uomo ha così chiamato il numero unico per le ergenze.

In via del Fosso di Dragoncello, sono così giunte le volanti della polizia e l'esercito. L'area, lontana dalle abitazioni, è stata isolata con del nastro rosso. La bomba, con dimensioni di quaranta centimetri di lunghezza e quindici di larghezza, era risalente ad un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Sul posto è inoltre giunto il genio miltiare e gli artificieri per la messa in sicurezza dell'ordigno.