Bomba in un terreno privato, possibile evacuazione della zona per le operazioni di bonifica

Via I. Galvani

Un ordigno bellico inesploso risalente all'ultimo conflitto mondiale in un terreno privato. E' quanto rivenuto in via Galvani, nella zona industriale di Monterotondo, Comune della provincia nord di Roma. Lo rende noto il Sindaco del Comune eretino Riccardo Varone.

Informata l'autorità competente la zona è stata messa prontamente in sicurezza, in attesa del necessario e complesso intervento di bonifica.

Come rende noto il Primo Cittadino di Monterotondo: "Venerdì pomeriggio parteciperò ad una riunione operativa, convocata dal prefetto di Roma, nel corso della quale verranno decisi i tempi e i metodi dell’intervento, che verrà effettuato da personale militare specializzato con l’adozione di tutte le misure di cautela e sicurezza previste dai protocolli, compresa la possibile evacuazione temporanea di un’area più o meno circoscritta della zona interessata".