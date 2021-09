Bomba day a Monterotondo: zona rossa ed evacuazione dei residenti

"Bomba day" a Monterotondo. Dopo il rinvenimento di un ordigno bellico inesploso in un terreno privato della zona industriale e l'istituzione di una "zona rossa" il Sindaco Riccarvo Varone ha firmato l'ordinanza con la quale viene disposta l'evacuazione dei residenti dell'area di via Galvani.

Come scrivono dal Comune eretino, "in relazione all’intervento di evacuazione dell’area e di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in via Galvani, nella zona industriale di Monterotondo, si conferma che con ordinanza n. 34, prot. 36691 del 16.09.2021 a firma del sindaco, è disposta l’evacuazione dei residenti e la chiusura di ogni attività economica e commerciale situata in un raggio di 250 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno dalle ore 8:00 di venerdì 17 settembre 2021 fino a cessato allarme, e comunque fino al termine delle operazioni di despolettamento, rimozione e trasporto dell'ordigno bellico in luogo sicuro.

Si comunica inoltre che le operazioni descritte avverranno, come da comunicazione ricevuta da parte della Prefettura di Roma, nella giornata di domenica 19 Settembre, secondo tempistiche e modalità che verranno comunicate nella giornata di venerdì 17 settembre, al termine di una specifica riunione operativa già convocata dalla Prefettura per la mattinata.

Le strade interessate dall'evacuazione

Come si legge nell'ordinanza firmata dal Sindaco Varone saranno quattro le strade interessate dall'evacuazione, nel dettaglio:

– Via Archimede civici :

2 (Centro Car S.n.c. di Baldieri Germano & Caporali Dino)

9 (Fata Logistic Systems S.p.a.)

13 (Immobil Project S.r.l.)

15 (Copysiel S.r.l.)

16 (Co.Me.Ser S.n.c di Marchesi Antonio)

17 (Soc. Ras Trattori S.r.l.)

20 (Bartolomei e Di Teodoro S.n.c. di Teodoro L. e Bartolomei S.)

24 (General Dynamics Mission Systems – Italy S.r.l.);



– Via Galvani civici :

1 (Agenzia Servizi VA)

2 (Ex Auto Contact)

7 (Tempesta Salvatore Carrelli Elevatori)

9 (Gamenet)

9 (Flanik Dance School)

8/10 (Romana Cavi Elettrici S.p.a.)

34 (Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.a.)

snc (Cosma Arredamenti S.r.l.)

– Via Leonardo Da Vinci civici :

snc (Ex Concessionaria Ford e Maia)

17/21 (Tecnoservizi S.r.l.)

19 (Centralboxitalia S.r.l.)



– Via Meucci civici :

15 (D’Ascenzi S.r.l.)

21 (Cir Food Cooperativa italiana di Ristorazione s.c.)

21 (Aviomar Flight Academy)



Nella medesima zona ed entro i tempi indicati dovranno essere chiusi tutti i rubinetti del gas metano dei singoli apparecchi domestici e/o Gpl. E’ fatto obbligo che le imposte, gli scuri o simili siano chiuse lasciando internamente le finestre aperte e di spegnere le luci. L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.