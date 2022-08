Bomba esplosa alla Magliana, perquisizioni nel quartiere. Indaga l'antimafia

La risposta è arrivata. Dalle prime ore della mattinata di martedì 2 agosto, la zona della Magliana, è piena di carabinieri. Il motivo? Una massiccia operazione alla ricerca di armi, munizioni, materiale esplodente e droga. Un blitz che, da quanto trapela, è da mettere in relazione con il grave fatto di cronaca avvenuto venerdì scorso alla Magliana, quando un ordigno è stato fatto esplodere in via Sesto Fiorentino.

Perquisizioni sono in atto presso i domicili di persone già note alle forze dell'ordine con l'impiego anche di unità cinofile addestrate per la ricerca di munizioni e sostanze stupefacenti. Ispezioni che, oltre la zona di Magliana, hanno riguardato anche il quartiere del Trullo e la zona di Villa Bonelli. Sul caso, oltre i carabinieri, indagano i pm della direzione distrettuale antimafia di Roma.

L'ipotesi investigativa

Secondo quanto si apprende, inoltre, non è escluso che l'attentato esplosivo possa essere una risposta della criminalità ad un blitz che aveva portato all'arresto di Ugo Di Giovanni, noto esponente legato al mondo del narcotraffico romano, lo scorso 29 luglio. Proprio il giorno prima dell'esplosione. Chi indaga lo sta facendo anche in quest'ottica, per vagliare ogni ipotesi e capire se i due fatti siano collegati.

Come? Secondo le ipotesi, il gruppo che ha innescato la bomba alla Magliana avrebbe agito (qui il condizionale è d'obbligo) per rimarcare la propria presenza nel territorio. Un gesto che quindi saprebbe di atto di forza. D'altronde quel quartiere, come la zona del Tuscoloano, erano aree nelle quali Di Giovanni faceva affari. A Magliana più che mai. Al momento questa è solo una delle piste sul tavolo di chi indaga, che vaglia anche altre ipotesi. Il potente ordigno in via Sesto Fiorentino, aveva danneggiato la saracinesca di un negozio e cinque auto parcheggiate.