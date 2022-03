A Roma c'è una bomba inesplosa piantonata dal 28 febbraio

Un ordigno bellico ritrovato nel pomeriggio del 28 febbraio, nella zona della Cecchignola, sta impegnando da giorni polizia e carabinieri. Un ritrovamento, quello fatto in prossimità del civico 281 di via della Cecchignola, che ha creato anche una serie di disagi anche al traffico nella zona. La strada, che poi si dirama dopo una rotatoria, infatti è stata chiusa fino al tardo pomeriggio del due marzo creando una sorta di imbuto stradale.

Al momento il traffico è tornato alla normalità, seppur con la presenza fissa delle forze dell'ordine, e si può circolare. Tutto è iniziato lunedì scorso quando, nel pomeriggio, è stata segnalata la presenza dell'ordigno bellico. Sul posto la polizia di Stato e la polizia locale del IX gruppo Eur, che hanno chiuso via della Cecchignola, via di Castel di Leva e via di Tor Pagnotta. La bomba è stata trovata a 70 metri dalla rotonda che incrocia via della Cecchignola con via di Tor Pagnotta.

Gli agenti della polizia del reparto volanti e del distretto Esposizione, invece, hanno sorvegliato l'ordigno per tutta la notte del primo marzo piantonando l'area. Alle 7 del mattino di martedì, sul posto sono giunti VI genio pionieri dell'esercito. I militari, dopo aver analizzato la situazione, hanno quindi disposto la chiusura chiuso via di Tor Pagnotta, tra viale dell'Esercito e via del Bel Poggio e via della Cecchignola, tra via dei Bersaglieri e via di Castel di Leva.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, hanno immobilizzato l'ordigno, rendendolo di fatto definitivamente innocuo. Una volante della polizia, tuttavia, è stata chiamata a piantonare l'area e la zona della rotatoria ancora chiusa al traffico. Ieri, nel tardo pomeriggio, la strada è stata riaperta per buona pace di chi utilizza quello snodo importante che per chi arriva o per chi deve prendere la via Pontina o il raccordo anulare.

La bomba, seppure messa in sicurezza, resta ancora lì. A piantonarla, da oggi 3 marzo, i carabinieri. I militari dell'Arma aspettano l'arrivo del gruppo dell'esercito chiamato a rimuovere definitivamente l'ordigno.