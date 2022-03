Trovato un ordigno bellico, Cecchignola off limits

Un ordigno bellico è stato ritrovato nel pomeriggio del 28 febbraio, a Roma. Il ritrovamento in prossimità del civico 281 di via della Cecchignola. Sul posto la polizia di Stato e la polizia locale del IX gruppo Eur, intervenuta poco dopo la segnalazione per chiudere l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri.

Dal pomeriggio di ieri, via della Cecchignola, via di Castel di Leva e via di Tor Pagnotta sono off limits. La bomba è stata trovata a 70 metri dalla rotonda che incrocia via della Cecchignola con via di Tor Pagnotta.

Gli agenti della polizia del reparto volanti e del distretto Esposizione, invece, hanno sorvegliato l'ordigno per tutta la notte piantonando l'area. Alle 7 del mattino di oggi, sul posto sono giunti VI genio pionieri dell'Esercito.

I militari per lavorare alla rimozione dell'ordigno, hanno chiuso via di Tor Pagnotta, tra viale dell'Esercito e via del Bel Poggio e via della Cecchignola, tra via dei Bersaglieri e via di Castel di Leva.