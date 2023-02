Bomba carta durante la partita: calciatore stordito e match sospeso

Un giocatore stordito e gara sospesa. E' la conseguenza dell'esplosione di una bomba carta lanciata da alcuni tifosi che stavano assistendo alla partita fra Asd Palombara Calcio e Sanpolese 1961, valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria del Lazio. Il petardo è stato lanciato al 30esimo del primo tempo, dopo il gol del 2 a 1 del vantaggio dei padroni di casa. Ad avere la peggio Simone Ciacci, centocampista della squadra ospite rimasto stordito e poi accompagnato all'ospedale di Tivoli per accertamenti.

A documentare il momento prima del lancio e poi dello scoppio della bomba carta la diretta youtube della partita. Immagini nelle quali si vede il petardo arrivare sulla copertura di una delle panchine e poi rimbalzare in terra. Poi l'esplosione, nella quale si vede poi un calciatore accasciarsi in terra per poi essere soccorso.

Sospeso il match dall'arbitro, al fine di placare ogni tensione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palombara Sabina. La partita è stata quindi interrotta sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa. "Nel mondo dei social non servono prerequisiti: Instagram, Facebook, TikTok - si legge sulla pagina facebook della Sanpolese - Basta crearsi un account e si può esprimere un'opinione, non importa quanto suffragata dai fatti. Lo scorso match è stato interrotto per un episodio grave e documentato tanto dalle immagini quanto dai referti medici. Un vero peccato, perché quello che non si dovrebbe mai vedere su un campo di calcio è un giocatore che rischia la propria incolumità fisica. Chi ha seguito la partita a Palombara o su YouTube un'idea se l'è già fatta... a chi invece continua a sputare sentenze sui nostri colori senza prova alcuna, consigliamo di togliersi la sciarpetta della propria squadra e attenersi alle prove, nell'attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso".