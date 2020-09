C'è una bomba a Campo de' Fiori, ordigno bellico nel cuore di Roma: area messa in sicurezza

Stavano eseguendo alcuni lavori in un negozio in via dei Cappellari 75, a Campo de' Fiori, quando hanno rinvenuto una bomba. La scoperta, fatta da alcuni operai intorno alle 11:30 di oggi, è stata subito segnalata alle forze dell'ordine: sul posto sono così accorsi i carabinieri e la polizia locale, con gli agenti del Gruppo Trevi che, con quattro pattuglie, hanno chiuso la strada, messo in sicurezza la zona e rimosso alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Per permettere le operazioni sono state fatte evacuare 100 persone, tra residenti ed esercenti. La bomba è stata rinvenuta a circa un metro sotto al suolo.

Le operazioni di bonifica, avvenute in coordinamento con la Questura di Roma, hanno comportato lo sgombero in un raggio di cento metri dal luogo del ritrovamento.

Gli artificieri dell'Esercito hanno messo in sicurezza l'area e disattivato la spoletta a tempo, prima di preparare l'ordigno per il trasporto nel luogo dove verrà fatto brillare.

L'ordigno, risalente al primo conflitto mondiale, è una bomba da 81mm dal peso di 2,8 chili di fabbricazione italiana. Le operazioni sono terminate alle 15:40 e le persone fatte allontanare sono rientrate a casa o a lavoro.

Nel corso del 2019, sono stati effettuati 2.166 interventi per un totale di oltre 34 mila ordigni bonificati (di cui 19 bombe d’aereo di grande capacità).

Ordigno bellico a Campo de' Fiori: interviene l'Esercito Non ci sono foto disponibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 15:45