Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 14 febbraio 2022

La curva dei casi nel Lazio continua la discesa, Roma torna sotto i 2 mila casi. L'assessore alla sanità laziale, Alessio D'Amato accoglie con felicità i dati del bollettino del 14 febbraio, ma non molla la presa: "Non bisogna abbassare la guardia, non è un tana libera tutti e dobbiamo imparare a convivere con il virus grazie ai vaccini e al rispetto delle regole fondamentali".

Oggi nel Lazio, su 8.874 tamponi molecolari e tamponi 27.329 antigenici per un totale di 36.203 tamponi, si registrano 3.659 nuovi casi positivi al coronavirus, ossia 2.287 in meno rispetto a ieri. A Roma, invece, sono 1985 i nuovi positivi. Nelle altre province della regione si registrano invece 710 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 16 i decessi e 13142 i guariti. Calano drasticamente anche i malati: sono 1.861 i ricoverati (-49) e 180 i pazienti nelle terapie intensive (-2).

I casi Covid a Roma del 14 febbraio

* Asl Roma 1: sono 658 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 711 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 616 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

I contagi nella provincia di Roma

* Asl Roma 4: sono 113 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 388 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 463 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 710 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 129 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 358 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 131 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.