Tor Sapienza: prima il boato poi l'incendio nell'edificio abbandonato

Prima il boato, poi l'incendio e la colonna di fumo. Siamo a Tor Sapienza dove una pattuglia del Gruppo GSSU della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllo intorno alla baraccopoli di via Salviati, è intervenuta in via Raffaele Costi, angolo via Tallone, dopo aver udito un boato seguito da un'improvvisa colonna di fumo nero.

Gli agenti si sono precipitati sul posto, dove le fiamme divampavano da un edificio dismesso presente nell'area. La pattuglia, dopo aver immediatamente allertato i vigili del fuoco, ha provveduto a circoscrivere l'area, verificando che non fossero presenti persone nella zona.

Da accertare la cause. Occorrerà attendere gli esiti degli accertamenti tecnici dei pompieri per stabilire le cause del rogo, se di origine dolosa.

