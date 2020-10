Forte boato a Capena, il Comune: "Registrata scossa di terremoto": allertati carabinieri e vigili del fuoco

Un forte boato, nella serata di domenica 4 ottobre, ha allarmato i residenti del comune di Capena, alle porte di Roma. Un boato così forte da essere addirittura rilevato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che hanno registrato un lieve fenomeno sismico di magnitudo 1.7, avvenuto alla stessa ora: le 19:58.

L'epicentro proprio a Capena, con una profondità di 8 chilometri, come spiega il Comune con una nota diffusa nella mattinata di oggi: "Il boato ha allarmato una parte della popolazione in zona Pastinacci e zone limitrofe del centro di Capena. Sino a questo momento non è correlabile ad uno specifico avvenimento e non si conoscono le precise cause. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno ricevuto soltanto segnalazioni generiche da parte di alcuni cittadini e hanno perlustrato varie zone del territorio, intorno all'epicentro rilevato dai sismografi. Si stanno ancora perlustrando le zone di campagna intorno il segnalato epicentro. Vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità", la nota.

Una seconda esplosione, stando agli allarmi lanciati dei residenti sui vari gruppi social, è stata poi avvertita un paio un paio di ore più tardi. Al momento, secondo quanto si è appreso, non si registrano danni a cose o persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco sindaco di Capena, Roberto Barbetti ha organizzato anche un task force composta da protezione civile e polizia locale per perlustrare l'area.