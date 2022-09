A Roma secondo sequestro di “Blue Punisher”, la droga sintetica più forte al mondo

Una decina di capsule blu in una bustina trasparente, pochi grammi di sostanza stupefacente che, se assunta, ha effetti devastanti: i carabinieri di Roma hanno sequestrato nei giorni scorsi alcune pasticche di mdma ribattezzata “Blue Punisher”, considerata la più forte del mondo. Si tratta del secondo sequestro di questa droga nel giro di un mese, elemento che desta preoccupazione alla luce della possibile diffusione per le strade della Capitale di una droga considerata tra le più pericolose in circolazione.

Il sequestro è scattato in via del Badile, in zona Tiburtino III. I militari del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno notato un uomo consegnare qualcosa a due persone, si sono avvicinati e lo hanno bloccato. Identificato in un 25enne originario del Gambia, ufficialmente senza fissa dimora e con diversi precedenti per droga, è stato perquisito: oltre a 5 grammi di marijuana aveva con sé 11 pasticche di mdma, 9 del tipo “Blu Philipp Plein” e 2 del tipo “Blue Punisher”. Proprio quest’ultima è considerata la droga sintetica più pericolosa attualmente in circolazione, contenente cinque volte la dose abituale di MDMA. A distinguerla il colore blu acceso e il logo del teschio dell'antieroe Marvel “The Punisher”, da cui prende appunto il nome.

La droga è stata immediatamente sequestrata, il 25enne arrestato e i due acquirenti segnalati all’autorità giudiziaria. e la somma contante di 100 euro, appena ceduta dai due soggetti che sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria. Si tratta del secondo sequestro di Blue Punisher avvenuto a Roma: un altro, il primo in Italia, era stato portato a termine sempre dai carabinieri al Pigneto a metà agosto.

Si tratta di una droga diffusa principalmente nel Regno Unito, e proprio un laboratorio del Regno Unito a fine 2021 aveva lanciato l’allarme su Twitter pubblicando i risultati degli esami condotto su alcune pasticche sequestrate: ognuna risultava contenere da 397 a 477 milligrammi di mdma, valori altissimi, tanto da spingere il laboratorio a chiarire che “anche l’assunzione di metà pasticca comporta l’assunzione di una dose elevata. Assumerne di più non aumenta l’effetto, ma aumenta moltissimo il rischio di morte”. Il primo sequestro aveva quindi messo in allarme le forze dell’ordine della Capitale, decise a ricostruire il canale di approvvigionamento di questa pericolosissima droga e la diffusione per le strade della città.