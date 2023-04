Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso

Gli attivisti del clima del gruppo di Ultima Generazione sono tornati a bloccare nuovamente il traffico a Roma. Il blitz, l'ennesimo, intorno alle 8 sull'Appia Nuova all'altezza del grande raccordo anulare. Il gruppo, almeno dieci persone, ha invaso la corsia con uno striscione al seguito. Si sono messi seduti davanti alle auto e srotolato una striscione.

La polizia stradale e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti e hanno fermato la protesta, portando le persone in commissariato. Alle 8:30 la situazione è tornata alla normalità. L'ultimo blocco stradale si era verificato al centro di Roma, in zona Colosseo. Nel weekend, invece, gli attivisti avevano dato vita a un corteo con tanto di musica e balli. Una street parade per "fine del mondo" (qui il video).