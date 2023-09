Attivisti bloccano il traffico e rischiano linciaggio dagli automobilisti, trascinati a bordo strada

Nuova e breve protesta degli attivisti del clima di Ultima Generazione che intorno alle 8:30 del mattino di oggi, venerdì 29 settembre, hanno bloccato la strada in via Appia, all'altezza di via Albano. Alcuni manifestanti, con uno striscione, hanno occupato la sede stradale scatenando le proteste degli automobilisti che dovevano andare al lavoro o a scuola.

Momenti di tensione con i carabinieri che hanno invitato e poi trascinato di peso gli ambientalisti sul ciglio della strada in attesa di essere condotti in caserma per essere identificati e quindi denunciati. Sul posto anche il personale della Digos. Nessuno è rimasto ferito. Sequestrato uno striscione arancione con la scritta 'fondo riparazione'.

"Qualcuno ha il coraggio di mettersi in strada a manifestare con tutti i rischi che comporta l'azione. - ha dichiarato uno dei partecipanti - Le persone sanno quali sono le conseguenze di investire nei combustibili fossili, sanno che il cambiamento climatico è distruttivo e reale. Quello che non sanno è che le cose possono andare diversamente. Sono convinti che il mondo sia questo ed è impossibile cambiarlo. Si sbagliano, è nostro diritto decidere".