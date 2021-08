Incendio vicino i binari: interrotto il traffico ferroviario

Traffico ferroviario sospeso causa incendio. Lo stop sulla linea Fl2 Roma-Tivoli-Avezzano a partire dalle 7:40 di giovedì 12 agosto con i treni fermi tra Marcellina e Tivoli per un incendio in prossimità dei binari. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, come informano da Rfi, è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Richiesto il servizio sostitutivo con autobus.

#FL2 #Tivoli #Roma circolazione sospesa tra #Tivoli e #Marcellina , a seguito intervento Vigili del Fuoco per un incendio in prossimità della sede ferroviaria — Infotreno (@TIRegionale) August 12, 2021