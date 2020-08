Treni, incendio vicino i binari: interrotta la linea regionale

Treni fermi sulla Fl5 Roma - Civitavecchia. Dalle ore 15.35 traffico ferroviario sospeso tra Roma Aurelia e Maccarese per un incendio in prossimità dei binari Come informa Rfi, i treni sono deviati fra Roma Trastevere e Maccarese, via Ponte Galeria, con soppresse fermate di Aurelia e Roma San Pietro.

Dalle ore 17.00 il traffico ferroviario è tornato regolare dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 1 treno Alta Velocità con 10 minuti di ritardo, 1 Intercity con 15 minuti di ritardo, 4 Regionali con ritardi fino a 20 minuti, 2 regionali limitati nel percorso.