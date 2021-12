Guasto alla linea: treni regionali fermi quasi ore, ritardi fino a 70 minuti

Disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Roma-Albano-Velletri ferma per un "inconveniente tecnico alla linea". Il guasto, come comunica Rfi, alle 12:30 di oggi lunedì 20 dicembre in prossimità di Pavona, ai Castelli Romani.

Il problema ha comportato la sospensione del traffico ferroviario con inevitabili cancellazioni e limitazioni di percorso della Fl4. Come informano da Rete Ferroviaria Italiana alle 14:10 il traffico ferroviario sospeso è tornato regolare con i tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti compresi tra 20 e 70 minuti per 3 treni Regionali, 4 treni Regionali limitati nel percorso.