Investito da un treno: morto un uomo, linea ferma

Investito e ucciso da un treno. Succede alla stazione ferroviaria di Trastevere. Morto sul colpo un senza dimora, travolto da un convoglio. L'incidente ferroviario intorno alle 12:00 di venerdì 2 giugno. Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Pesanti le ripercussioni con convogli fermi e ritardi fino a due ore.

A richiedere l'intervento alla polizia ferroviaria il macchinista di un treno in transito in prossimità della fermata Trastevere intorno alle 12:00. Travolto dal treno e morto sul colpo l'uomo, al fine di consentire alle autorità competenti di svolgere i necessari accertamenti la circolazione ferroviaria è stata sospesa. Secondo i primi accertamenti le cause sarebbero accidentali. Attraversando i binari la vittima si sarebbe abbassata per recuperare qualcosa caduto sulla linea ferrata accorgendosi troppo tardi dell'arrivo del treno che lo ha poi travolto non lasciandosi scampo.

Importanti i disagi per i tanti utenti che - in occasione del lungo ponte del 2 Giugno - sono rimasti bloccati. Come scrive Rfi "i treni delle relazioni Roma - Fiumicino Aeroporto e Roma - Viterbo subiranno rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni". Alle 14.00, la linea è stata ripristinata con forti rallentamenti.

Sul posto per eseguire gli accertamenti gli investigatori della polizia ferroviaria, intervenuti con i tecnici di rete ferroviaria italiana, il personale del 118 e i vigili del fuoco e il magistrato di turno.