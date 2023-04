Frana sui binari, sospesa la circolazione dei treni tra Roma e la Puglia

Caos sulla linea ferroviaria che collega la Puglia a Roma. Dalle 9:50 infatti la tratta è ferma a causa di una frana avvenuta fra Amorosi e Telese, in provincia di Benevento. Da qui lo stop dei convogli che dal sud Italia arrivano nella Capitale e proseguono sino a Milano. Centinaia i passeggeri costretti a scendere nel Sannio e a Caserta, dove è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

Una vera e propria odissea quella vissuta dalle centinaia di passeggeri che lunedì mattina si sono messi in viaggio dalla Puglia in direzione della Capitale. "La informiamo che, per danni causati dal maltempo, il treno Frecciargento 8306 è cancellato nella tratta Benevento-Caserta - il messaggio inviato sugli smartphone dei passeggeri da Trenitalia -. Pertanto per raggiungere la sua destinazione, è stato predisposto un bus sostitutivo fino alla stazione di Caserta, dove potrà proseguire a bordo di un nuovo treno Frecciargento".

Attivazione bus sostitutivi

Ma, a differenza di quanto comunicato nel SMS, come spiega a RomaToday una passeggera che si sta recando a Roma per sostenere l'esame da giornalista professionista (le cui prove scritte sono previste per martedì 18 aprile) "di bus sostitutivi di Trenitalia non ne abbiamo visti. Sono stata costretta a prendere un taxi assieme ad altre tre persone per arrivare da Benevento a Caserta, dove speriamo di poter proseguire il viaggio per Roma".

Caserta e Benevento dove con il passare delle ore è aumentata la tensione perché, lamentano i viaggiatori, non ci sarebbero adeguate informazioni sulle alternative offerte per proseguire il viaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e della polizia locale.

Il guasto, come informano da Rfi e Trenitalia, si è verificato alle 10:00 con "circolazione sospesa per danni causati dal maltempo tra Amorosi e Telese". Ripercussioni sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Circolazione sospesa anche il 18 aprile

Come spiegano da Rfi: "Il movimento franoso è ancora in atto ed è monitorato costantemente con idonee apparecchiature dai tecnici Rfi. La circolazione ferroviaria rimarrà pertanto sospesa per tutta la giornata odierna e per la giornata di domani 18 aprile. Previsto servizio sostitutivo con autobus per i treni Alta Velocità e Regionali, attestati rispettivamente a Caserta e Benevento e a Telese e Caserta".



Treni Alta Velocità e InterCity parzialmente cancellati:

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 11:06.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 9:58.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 11:05.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8312 Bari Centrale (11:05) - Roma Termini (15:15): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 13:14.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano ulteriore proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55): il treno oggi termina la corsa a Benevento alle ore 14:58.

I passeggeri da Benevento possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Caserta, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 14:12.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8325 Roma Termini (14:10) - Foggia (17:28): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 15:16.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 16:12.

I passeggeri da Caserta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano proseguimento con un treno straordinario che ne attende l'arrivo.

• IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54): il treno oggi termina la corsa a Caserta alle ore 10:05.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale.

• IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27): il treno oggi ha origine da Caserta alle ore 19:58.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale e dalle successive stazioni possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

