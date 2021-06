Guasto sulla linea: sospeso il traffico ferroviario

Via di Lunghezza

Un inconveniente tecnico alla linea. Questo quanto ha richiesto lo stop temporaneo dei treni della linea Fl2 fra le stazioni di Bagni di Tivoli e Lunghezza. Ad essere interdetta la linea Roma-Avezzano a partire dalle 14:25 di giovedì 3 giugno.

Come informano da Rfi: "i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea con previsione di riattivazione alle ore 16:30. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria con limitazioni e cancellazioni".