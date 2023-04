Si sdraia sui binari della Prenestina e blocca le corse dei tram

Ha attraversato la Prenestina, si è messo al centro delle due corsie e poi si è sdraiato sui binari del tram. L'insolita scena si è registraa la sera di martedì 11 aprile in zona Prenestino-Villa Gordiani quando un uomo, in stato confusionale e per cause ancora da accertare, ha poggiato le spalle sulla linea ferrata interrompendo le corse dei tram che percorrono la strada consolare di Roma Sud.

L'interruzione della linea all'altezza dell'incrocio con via Olevano Romano. Da qui la limitazione delle corse dei tram delle linee 5, 14 e 19 con Atac che ha attivato i bus sostitutivi nella tratta largo Preneste-Gerani e largo Preneste-Togliatti. Convinto a desistere dalle proprie azioni, una volta allontanatosi dalla Prenestina le corse dei mezzi pubblici sono tornate progressivamente alla normalità.