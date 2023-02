Blocco del traffico nella fascia verde per due giorni. Ecco chi non può circolare

Lo smog ha superato i limiti e per contenere l’inquinamento atmosferico, dopo gli sforamenti del PM10 registrati nelle giornate scorse, il Campidoglio ha deciso di passare all’azione.

L'inquinamento ed il blocco del traffico

Il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici, ha messo l’amministrazione davanti all’esigenza di prendere dei provvedimenti. E' stato pertanto disposto un blocco del traffico veicolare per la giornata del 17 e del 18 febbraio, con differenti modalità.

Il divieto di circolazione per venerdì 17

Per quanto riguarda venerdì 17 febbraio, giornata in cui è previsto anche uno sciopero del trasporto pubblico locale sull’intera rete Atac, nell’area della nuova ZTL Fascia Verde è stato disposto il divieto della circolazione veicolare privata dalle 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

La mappa della fascia verde a Roma.

I divieti per il 18 febbraio

Nella giornata del 18 febbraio 2023, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, nella fascia verde è vietata la circolazione di autoveicoli alimentati a benzina Euro 3; autovetture alimentate a gasolio Euro 4 e di ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Nelle fasce orarie che vanno dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30, anche il 18 febbraio è disposto il divieto per autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).Non ci sono soltanto i divieti alla circolazione dei mezzi privati, nella fascia verde, come misura messa in campo per contenere l’inquinamento.

Le limitazioni all'uso degli impianti di riscaldamento

Nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2023, sull’intero territorio comunale: è vietato l’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, quando si ha la possibilità di usare un impianto di riscaldamento alternativo. E’ inoltre vietata la combustione all’aperto, ad esempio con l’accensione di barbecue e falò ed è vietato anche la sosta con il motore acceso. Tra gli altri provvedimenti, figura il potenziamento del servizio di lavaggio stradale da parte di ama, e dei controlli per far rispettare le limitazioni della circolazione veicolare e degli impianti termici.