Troppo smog a Roma, anche oggi c'è il blocco del traffico nella fascia verde

Stop ai veicoli inquinanti a Roma anche oggi, sabato 18 febbraio. Il sindaco Roberto Gualtieri ha emesso un'ordinanza per la limitazione al traffico dei mezzi privati e dell'uso del riscaldamento a causa superamento del limite dei Pm10. I dati di Arpa Lazio sull'inquinamento usciti il 16 febbraio, mostrano che per il 2022 a Roma c'è la più alta concentrazione di No2 (biossido di azoto causato per lo più da motori diesel) e di Pm10 (il particolato originato anche in natura ma molto dal traffico).

Blocco del traffico oggi a Roma

Nella giornata di oggi è programmato il divieto della circolazione veicolare privata nella Fascia Verde dalle ore 7.30 alle 20.30, per:

a) autoveicoli alimentati a benzina Euro 3:

b) autovetture alimentate a gasolio Euro 4;

c) ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2;

- Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per gli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

In totale, sono 26 le categorie derogate. Tra le altre, i veicoli con permesso disabili e quelli bi-fuel (benzina-gpl o benzina-metano), anche trasformati, purché marcianti con alimentazione a gpl o metano.

Stop agli impianti di riscaldamento

Oggi è vietato l’uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, quando si ha la possibilità di usare un impianto di riscaldamento alternativo. E’ inoltre vietata la combustione all’aperto, ad esempio con l’accensione di barbecue e falò ed è vietato anche la sosta con il motore acceso. Tra gli altri provvedimenti, figura il potenziamento del servizio di lavaggio stradale da parte di ama, e dei controlli per far rispettare le limitazioni della circolazione veicolare e degli impianti termici.