A Roma blocco del traffico oggi 5 febbraio: chi può e chi non può circolare nella fascia verde

Terzo giorno di limitazioni al traffico per la città di Roma. Anche oggi, lunedì 5 febbraio, sono previste limitazioni alla circolazione all'interno della fascia verde. Troppo alto il valore limite per il PM10 e le criticità per la salute dei cittadini della Capitale causa alto tasso di smog con il sindaco Gualtieri che ha firmato l’ordinanza già in vigore da sabato e domenica, 3 e 4 febbraio. E se i livelli non caleranno arriverà in giornata un'ulteriore ordinanza con ulteriori restrizioni.

Il blocco di lunedì 5 febbraio. Gli orari e chi si ferma

Diversi rispetto a sabato e domenica gli orari del blocco. Dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Euro 3, a gasolio Euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 stop agli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Restano validi i blocchi, presenti ormai da anni, relativi alle auto con motore a benzina Euro 1 ed Euro 2, quindi quelle in circolazione dal 1° gennaio 1997. Ferme anche le vetture alimentate con motori di classe fino a Euro 3 diesel. Stesso trattamento anche per i ciclomotori.

Gli altri divieti

Oltre al divieto di circolazione, nell’ordinanza del sindaco sono precisati altri limiti imposti sull’intero comune nelle giornate di domenica e lunedì. Nello specifico i veicoli non potranno sostare col motore acceso, non si potranno utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle e sarà in vigore ildivieto assoluto di combustioni all’aperto. Per far rispettare l’ordinanza saranno potenziati i controlli per le strade e simultaneamente sarà potenziato il lavoro di pulizia per le vie.



Chi può circolare

Nell'ordinanza con cui il sindaco Gualtieri stabilisce le limitazioni vengono inserite anche tutta una serie di deroghe. Di seguito riportiamo, tratte dall'ordinanza, tutti i veicoli autorizzati a circolare.

1 - Veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012.

2- Veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme.

3 - Veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro.

4 - Veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente dall'Amministrazione Capitolina, alla tutela igienico-ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione Civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente dall'Amministrazione Capitolina.

5 - Autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato.

6 - Veicoli regolamentati ai sensi delle D.A.C. n. 66/2014 e n. 55/2018.

7 - Taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali.

8 - Autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina.

9 - Veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.

10 - Veicoli (limitatamente alla classe ambientale Euro 3) ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione "BI-FUEL" (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano.

11 - Autoveicoli impiegati dai medici e veterinari chiamati a svolgere servizio di urgenza sia nelle strutture sanitarie di afferenza (pubbliche e private) sia in visita domiciliare urgente, muniti rispettivamente di relativa attestazione e del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza.

12 - Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica.

13 - Autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza.

14 - Autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali.

15 - Veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori.

16 - Veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti.

17 - Autoveicoli adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di testate televisive

18 - Veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti.

19 - Veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia.

20 - Veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione.

21 - Veicoli adibiti al trasporto di materiali e/o attrezzature necessarie per l'organizzazione di manifestazioni/eventi per i quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione di suolo pubblico, o programmati (antecedentemente alla data della presente Ordinanza) nell'ambito di attività afferenti a Organismi/Istituzioni pubbliche, con attestazione di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti indicante anche luogo e orario della manifestazione/evento.

22 - Autoveicolo utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro.

23 - Autoveicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell'esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione.

24 - Veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.

25 - Autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione.

26 - Veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello.