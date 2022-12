A Roma blocco del traffico per tre giorni: gli orari e le auto costrette a fermarsi

L'inquinamento fa paura e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sceglie di replicare il modello già sperimentato nei giorni della vigilia di Natale. Passano da due a tre i giorni di stop ad alcune categorie di auto, con il blocco della circolazione all'interno della fascia verde [qui la mappa]. Colpa delle alte concentrazioni di Pm10, le polveri sottili, che anche ieri hanno superato i valori critici. E per i prossimi giorni, con il bel tempo che non dovrebbe lasciare Roma, la situazione non migliorerà. Tanto è bastato per firmare l'ordinanza.

Gli orari del blocco del traffico e le auto ferme

Nel provvedimento, oltre ai divieti già predisposti in maniera fissa, si stabilisce il blocco degli autoveicoli a benzna euro 3 e a gasolio euro 4. Stop anche per moto e motorini alimentati a gasolio euro 2. Lo stop sarà valido nei seguenti orari

nella giornata del 30 dicembre 2022, dalle 06.30 alle 09.30

nella giornata del 31 dicembre 2022, dalle 06.30 alle 09.30

nella giornata del 2 gennaio 2023, dalle 06.30 alle 09.30 e dalle 16.30 alle 20.00

Tutti gli altri divieti

Non solo auto alla gogna. Previsti anche altri divieti. Nelle giornate del 30 e 31 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023, sull’intero territorio comunale, si dispone il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 stelle. E ancora: l divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia. Viene fatto divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. Richiesto e imposto il potenziamento del lavaggio delle strade. Aumenteranno anche i controlli.

Nella giornata del 31 dicembre 2022, sull’intero territorio comunale, si dispone inoltre lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali.