Roma Lido chiusa per guasto alla linea aerea: navette bus attivate e utenti furiosi

La Roma Lido è fuori servizio, anzi chiusa come recita un cartello posticcio posizionato a Lido Centro, la stazione principale di Acilia. Attivo solo il tratto che compre appunto Ostia, tra Cristoforo Colombo e Acilia. La linea area di quella che ora si chiama Metromare è "caduta", in sostanza fuori uso perché sarebbe stata agganciata e trainata giù ta un treno.

Il guasto, secondo si apprende, all'altezza di Tor di Valle. Sul posto i tecnici per ripristinare il servizio. Tanti gli utenti fuori, anche a piedi sull'Ostiense in cerca di un bus. È stato attivato il servizio navetta. Al momento si segnalano diversi problemi per l'utenza.