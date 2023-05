Ambientalisti bloccano la strada per l'aeroporto di Fiumicino, trascinati via dalla polizia

Nuovo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione. Questa volta gli attivisti, in dieci, hanno occupato la carreggiata dell'autostrada Roma-Fiumicino in direzione aeroporto. Il blitz intorno alle dieci del mattino. Tante le proteste dii chi era diretto in aeroporto e degli automobilisti che marciavano verso la Capitale.

La protesta è durata poco, con la polizia arrivata subito a rimuovere i manifestanti, anche trascinandoli. Due coppie di persone si sono legate tra loro con U-lock al collo e ai piedi. Per tutta la durata dell'azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell'inaccettabilità dell'inazione della politica per contenerne i danni fino a quando sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno portato via i presenti.

"Ho 23 anni, mi sento terrorizzata all'idea di scendere in autostrada e fare un blocco, interrompere la vita delle persone, provocare il loro disprezzo e il loro dispiacere. Ma sono ancora più terrorizzata all'idea di quello che ci aspetta. E quindi scendo in strada con coscienza e con fermezza, perché siamo davanti a un collasso climatico ed ecologico e nessuno ne parla. Nessuno ascolta gli scienziati e questo è drammatico. E io ho il diritto ma sento soprattutto il dovere di usare il mio corpo per chiedere allo Stato italiano di prendersi le sue responsabilità nei confronti degli accordi che ha firmato e di investire in una vera transizione ecologica i miliardi che ogni anno vengono presi dalle tasche dei cittadini e buttati nel fossile", ha dichiarato una delle attiviste.