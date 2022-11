Gli attivisti del clima bloccano ancora il raccordo. Gli automobilisti li spostano di peso

Gli attivisti del clima del gruppo di Ultima Generazione hanno bloccato nuovamente il traffico a Roma. Il blitz, l'ennesimo, intorno alle 8:40 sul grande raccordo anulare all'altezza di Selva Candida, al chilometro 8 e 500 in carreggiata interna. Il gruppo, almeno dieci persone, ha invaso la corsia con uno striscione al seguito.

Per poco non sono stati investiti. Una volta seduti, come di consueto, alcuni di loro sono stati sollevati di peso da diversi automobilisti scesi dalle auto. Sul posto il personale Anas e la polizia che ha poi bloccato e identificato gli attivisti, quindi fatti salire sulle auto di servizio delle forze dell'ordine. Sei di loro sono stati portati in Commmissariato.

"I blocchi sul GRA continuano, le richieste sempre queste: stop alla riapertura delle centrali a carbone e ai nuovi progetti di trivellazione per estrarre gas naturale, sì allo sblocco immediato di 20GW di energie rinnovabili creando così migliaia di nuovi posti di lavoro. - spiegano gli attivisti - Lo ripetiamo, questo è il metodo più efficace che abbiamo per gridare la nostra paura, causata dall'inazione dei governi di fronte alla più grande crisi che l'umanità possa aver mai conosciuto".

I fogli di via obbligatori

Recentemente il questore di Roma aveva emesso 11 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti ambientalisti che nei giorni scorsi, in 4 punti della città, avevano inscenato, senza darne avviso, dei blocchi stradali.

Episodi recenti si erano verificati il 12 ottobre scorso sulla via Salaria ed in viale Marco Polo; il terzo il 17 ottobre sul grande raccordo anulare, all'altezza della Nomentana/Casal Monastero E ancora mercoledì mattina, sempre sul grande raccordo anulare, nella zona dell'Ardeatina. Nonostante i provvedimenti, quindi, un nuovo blocco. Quindi lunedì, nella serata di Halloween, il blocco di viale Marconi.