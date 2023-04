Gli ambientalisti bloccano ancora il raccordo anulare e postano il video sui social

Ancora un blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Roma. Questa volta doppio. Gli ambientalisti hanno scavalcato una rete e occupato per circa venti minuti il grande raccordo anulare, tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, all'altezza della centrale del latte. L'ennesimo blocco stradale è stato anche ripreso e diffuso sui vari canali social con un messaggio in riferimento al 25 aprirle e al fatto che bisogna agire contro il combustibile fossile.

I dieci attivisti presenti sono stati bloccati dalla polizia, dopo aver ricevuto gli insulti degli automobilisti, accompagnati in commissariato per accertamenti e potrebbero essere denunciati e raggiunti da un foglio di via obbligatorio. Un provvedimento analogo è stato preso dopo l'ultimo blocco stradale andato in scena il 24 aprile sull'Appia Nuova all'altezza del grande raccordo anulare.

Il secondo blocco di oggi

Prima ancora un altro blitz si era verificato al centro di Roma, in zona Colosseo. Nel weekend scorso, invece, gli attivisti avevano dato vita a un corteo con tanto di musica e balli. Una street parade per "fine del mondo" (qui il video).

Dopo il blitz all'altezza della centrale del latte, un secondo blitz è andato in scena intorno alle 10.45 quando altri 9 cittadini hanno preso parte a un altro blocco stradale, sempre sul raccordo anulare all'altezza dell'Aurelia.

La testimonianza

"Mi chiamo Filippo, ho 31 anni e oggi ho deciso di entrare in azione con Ultima Generazione perché non posso più vivere nella menzogna, non posso più fare finta di niente e illudermi che vada tutto bene. Non va tutto bene: siamo senz'acqua, siamo in siccità da quasi due anni ormai, gli agricoltori non possono irrigare i campi e non riescono più a produrre cibo. Mentre il governo continua a finanziare i combustibili fossili con decine di miliardi di euro ogni anno, Eni nel 2022 ha registrato profitti record mentre noi abbiamo vissuto la siccità peggiore degli ultimi 500 anni, con 6 miliardi di euro di danni all'agricoltura e la perdita del 10% della produzione agroalimentare nazionale. Ho molta paura di quello che succederà quando il cibo inizierà a mancare al supermercato e i prezzi schizzeranno alle stelle. Questo governo criminale ci sta letteralmente condannando a morte e io non posso più esserne complice per cui oggi mi sono seduto in strada per dire che io non voglio pagare il fossile", ha dichiarato Filippo.