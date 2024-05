Metro C, guasto sulla linea: attivi i bus sostitutivi

Guasto sulla linea C della metropolitana. A causa di un'instabilità parziale del sistema di comunicazione domenica mattina il servizio è stato interrotto fra Alessandrino e Grotte Celoni. Come informano dall'azienda dei trasporti capitolina le corse risultato attive nella tratta San Giovanni-Torre Spaccata e Pantano-Grotte Celoni, in entrambe le direzioni. Il servizio è stato invece momentaneamente sostituito da bus, fra Alessandrino e Grotte Celoni sia da Pantano che da San Giovanni.

I tecnici Atac sono sul posto da inizio servizio e stanno completando le attività di ripristino.