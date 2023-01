Problemi ai sistemi di rete, ferma due ore la metro C

Un problema ai sistemi informatici di rete della linea. Questo quanto ha comportato il blocco della linea C della metropolitana. La chisura, come annuciato sui canali di Atac, intorno alle 10:30 di giovedì 12 gennaio per "eseguire una verifica tecnica" con conseguente fermo della circolazione.

Dopo aver comunicato ai passeggeri l'imminente chiusura delle stazioni - tramite il personale Atac in banchina - l'azienda dei trasporti romana ha attivato le linee bus sostitutive: San Giovanni-Lodi-Pigneto-Malatesta-Teano-Gardenie-Mirti-Parco di Centocelle, e San Giovanni-Lodi-Pigneto-via Casilina-Parco di Centocelle-via Casilina con fermate presso tutte le stazioni sino a Pantano.

Alle 12:40 circa, come comunicato su InfoAtac, "i nostri tecnici hanno completato le attività di verifica e ripristino. Abbiamo riattivato la circolazione della linea C della metropolitana. Resta chiusa, temporaneamente, la stazione Alessandrino. Utilizzate la stazione Parco di Centocelle".