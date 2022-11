Metro C, treno esce dai binari: servizio interrotto tra Grotte Celoni e Pantano

Un treno della metro C è uscito dai binari all'altezza della fermata di Graniti, all'altezza di Fontana Candida. Il convoglio, senza passeggeri, è andato "fuori linea" - come spiega Atac in una nota - durante una fase di manovra automatica di inversione.

Il servizio sulla linea Metro C è così stato momentaneamente interrotto nella tratta Grotta Celoni-Pantano. Nessuno è rimasto ferito.

I tecnici Atac stanno operando per ridurre al minimo i tempi della limitazione della linea. È stato attivato un servizio sostitutivo di superficie sulla tratta interessata. Tra Grotte Celoni e Pantano utilizzate in alternativa i bus sostitutivi o le linee 107 (sino Finocchio), 555 (sino Borghesianana. "Atac si scusa per il disagio", si legge nella nota.