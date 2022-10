Guasto ai sistemi di comunicazione, chiuse le stazioni della metro C

Metro C chiusa domenica mattina a causa di un guasto ai sistemi di comunicazione. Le stazioni della linea sotterranea che collega il quadrante est della Capitale alla zona di San Giovanni sono infatti rimaste chiuse, con i cancelli delle stazioni che alle 5:30 non hanno mai aperto. Inevitabili i disagi agli utenti del servizio pubblico, costretti a prendere i bus navetta attivati da Atac.

Come spiega l'azienda dei trasporti in una nota, "i tecnici incaricati da Atac stanno lavorando incessantemente dalle prime ore del giorno per garantire la funzionalità di alcuni apparati di sicurezza della linea C della metropolitana. In particolare si tratta del sistema di comunicazione tra terra e treno, con tecnologia proprietaria del fornitore originario, che ha denunciato instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche, il che impedisce il consenso alla marcia treni. Il servizio lungo la linea viene al momento garantito con bus di superficie. Atac si scusa per i disagi".

Venerdì il blocco della linea A

La giornata di disagi e disservizi segue la giornata di venerdì scorso - 14 ottobre - quando una serie di guasti elettrici legati alla rete esterna hanno determinato per oltre un'ora e mezza (dalle 7:45 alle 9:15) lo stop della linea A della metro di Roma. Domenica ancora problemi, con ripercussioni meno pesanti dovuti alla giornata feriale.