Fumo a Termini: metro B riaperta dopo quasi tre ore di stop

Dopo quasi tre ore di stop è ripresa la circolazione della metro B, interrotta tra San Paolo e Monti Tiburtini e tra San Paolo e Ionio, sabato 17 settembre, per la presenza di fumo sui binari della fermata della stazione Termini.

I tecnici di Atac e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno accertato che non risultano guasti né su convogli né sull'infrastruttura che potrebbero avere provocato inneschi, e tutti i sistemi elettrici sono risultati funzionanti e integri. Nella stazione verrà comunque mantenuto un presidio per monitorare la situazione nelle prossime ore.

L’allarme era scattato poco prima delle 16, quando diversi passeggeri hanno segnalato la presenza di un denso fumo sui binari. La stazione è stata evacuata e chiusa, e Atac ha interrotto il transito tra le fermate interessate per le necessarie verifiche, attivando un servizio di bus sostitutivi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Scalo Termini e stazione Macao insieme con un’ambulanza inviata in via cautelativa. Nessuno comunque è rimasto ferito o intossicato e non risultano danni, ma non è ancora chiaro cosa abbia provocato il fumo.

L’ispezione dei vigili del fuoco, poco prima delle 17, era ancora in corso e non vi era traccia di incendi né di problemi all'infrastruttura. Molte le persone che si sono riversate all’esterno della stazione in attesa dei tempi di ripristino della circolazione, parecchi i disagi per chi doveva raggiungere Termini per prendere treni.