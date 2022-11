A Roma metro B in tilt: linea dimezzata e caos navette. Atac: "Ripristino alle 15"

Mattinata da incubo quella di lunedì 21 novembre per gli utenti Atac. La Metro B di Roma è stata bloccata dalle 7:35 per un guasto tecnico. A comunicarlo la stessa azienda dei trasporti della capitale, parlando di "attività di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica". Da lì in poi il caos, con navette bus prese d'assalto e utenti ammassati.

"Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. - la nota comparsa sul canale ufficiale Twitter di Atac - Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico".

Poco prima delle 9 Atac, che si è scusata con gli utenti, ha confermato che le attività di ripristino erano in corso e che i tecnici sul posto stavano lavorando "per ridurre al minimo i tempi dell'intervento. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo bus di superficie". Per ore però la situazione non è cambiata. La situazione, secondo le previsioni di Atac, dovrebbe tornare alla normalità per le 15.

Utenti abbandonati

Migliaia le persone rimaste a piedi e senza informazioni precise sul ripristino del servizio. "Devo andare a Rebibbia, come devo fare?", chiede una anziana. Nessuno di Atac risponde. "Devo prendere il 66 o aspetto?", incalza una giovane che anche lei non ha avuto fortuna.

Gli autisti non parlano con chi chiede informazioni. Gli addetti Atac in piazza dei Cinquecento dicono di "non avere istruzioni a riguardo" e gli utenti si aiutano così tra loro per sapere dove andare. "Signora, la navetta per Laurentina la prende da lì", indica un ragazzo. I video e le foto raccontano meglio il caos.

Verso Castro Pretorio, una fermata da Termini, le navette sono "vivibili". Da lì in poi la Metro B è attiva e l'utenza che ha bisogno del bus minore. Verso Laurentina, invece, il caos. "Devo andare a Laurentina, come faccio?", domanda una ragazza quasi in lacrime. "Prega o prendi un taxi", risponde un signore. Ma anche le fermate dei taxi sono piene e il caos regna.

Patanè: "Atac verifichi cause ed eventuali responsabilità"

"Atac verifichi con tempestività le ragioni dell’interruzione, da questa mattina, della tratta della Metro B tra San Paolo e Castro Pretorio, per la quale ci scusiamo con gli utenti, e assuma i provvedimenti opportuni sia in ordine al ripristino del servizio e sia in ordine all’individuazione delle eventuali responsabilità", ha ammonito in una nota l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

Previsto per le 15 ripristino tratta San Paolo-Castro Pretorio

"Sono in fase avanzata le attività per il ripristino della tratta San Paolo-Castro Pretorio interrotta per controlli sui sistemi di alimentazione elettrica", ha spiegato Atac in una nota diffusa intorno alle 12:45. I tecnici "stanno finalizzando le operazioni per arrivare alla riattivazione dell'intera linea che si prevede per le 15". Proseguono intanto i servizi sostitutivi di superficie. Al momento sono in servizio 76 navette.