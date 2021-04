Metro B dimezzata, stop ai treni tra Basilica San Paolo-Monti Tiburtini e San Paolo-Jonio

Venerdì nero per i pendolari costretti a fare i conti con l'ennesima giornata di disagi. Assembramenti ai capolinea per accaparrarsi un bus

Venerdì nero per gli utenti della Metro B di Roma. Dalle 14, infatti, Atac ha annunciato l'interruzione per guasto tecnico del servizio nella tratta Basilica San Paolo-Monti Tiburtini e in quella Basilica San Paolo-Jonio, in tutte le direzioni.

L'azienda ha anche annunciato l'attivazione del servizio navetta bus. Mezzi che, però, stando a diverse segnalazioni tardono ad arrivare. Non si faticano infatti a notare assembramenti fuori le stazioni (come quella di Monti Tiburtini) e alle fermate dei bus.

Dalle 16, a peggiorare l'intasamento, anche il traffico sulla direttrice della linea e molta confusione nella zona di piazza Bologna, dove tantissime persone sono assiepate in prossimità dell'ingresso della metro, davanti all'ufficio delle Poste.

Già da questa mattina la circolazione della Metro B era stata rallentata a causa di un guasto tecnico alla stazione Bologna. Dalle 11 i treni si sono mossi a ritmo ridotto per 40 minuti. "Mentre in Atac si pensa solamente a liberare caselle per salvare qualcuno, il servizio resta sempre più scadente. Come siglia sindacale chiediamo scusa ai cittadini per il disagio", commenta il segretario di Roma e del Lazio del sindacato Faisa Sicel Claudio De Francesco.