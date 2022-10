Guasti elettrici mandano in tilt la Metro A, treno fermo e ressa sulle banchine

Mattinata da incubo per gli utenti delle Metro A. Dalle 7:45 circa la linea è stata interrotta prima per una serie di guasti elettrici legati alla rete esterna, poi per la rottura di un treno a San Giovanni. Centinaia gli utenti in banchina, in attesa, in direzione Battistini. Altrettante quelle all'interno del treno fermo, quello delle 8:00 partito da Anagnina. Caos e code anche nei corridoi delle stazioni.

I problemi per gli utenti sono stati evidenti. "Io sono arrivata a San Giovanni e la banchina era già piana - racconta Giulia a RomaToday - Il treno era già fermo, sembrava che dovesse partire da un momento all'altro ma così non è stato. La voce dell'altoparlante ha annunciato che a causa di un guasto tecnico il servizio era rallentato tra San Giovanni e Arco di Travertino in direzione Battistini". Da lì il via vai di persone.

"Ho sentito delle persone che dicevano a Subaugusta annunciavano un guasto elettrico, non semplicemente tecnico. C'è gente rimasta bloccata ai tornelli o alle scale mobili perché manca la corrente". Un'altra utente racconta: "Sono ferma a Ponte Lungo già da una quindicina di minuti. Mentre attendevo inutilmente il treno l'altoparlante di stazione ha annunciato la chiusura della stazione Vittorio Emanuele al servizio viaggiatori. Problemi continui".

"Stiamo continuando a riscontrare problemi tecnici conseguenti alla mancanza di energia. - la spiegazione di Atac affidata ai canali Twitter - Abbiamo chiuso la stazione Vittorio Emanuele. I treni possono rallentare la marcia. Al momento i tecnici stanno ripristinando la funzionalità della stazione Vittorio. Stiamo, però, continuando ad avere problemi in seguito all'interruzione dell'erogazione di energia avvenuta alle ore 7.45 circa. La circolazione ha forti rallentamenti". La mattinata per gli utenti Atac della Metro A era iniziata male con lo stop, a causa di una interruzione elettrica, alle stazioni Manzoni e Furio Camillo.

#info #atac - abbiamo riaperto la stazione Manzoni dopo aver ripristinato gli impianti a seguito di mancanza di energia proveniente dalla rete esterna. Stiamo lavorando per riaprire anche la stazione di Furio Camillo #Roma — infoatac (@InfoAtac) October 14, 2022

#info #atac - metro A: stiamo continuando a riscontrare problemi tecnici conseguenti alla mancanza di energia. Abbiamo chiuso la stazione Vittorio Emanuele. I treni possono rallentare la marcia. Vi aggiorniamo #Roma October 14, 2022