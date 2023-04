Passeggera accusa malore sulla metro A: è grave

Ha accusato un malore e i macchinisti hanno dovuto fermare il treno, consentendo l'arrivo dei medici. È quanto successo sulla metro A, alla stazione San Giovanni con Atac che ha dovuto interrompere la tratta in direzione Ottaviano.

La passeggera, una donna di 40, si è sentita male intorno alle 14:50 circa mentre il treno stava per entrare in stazione. I macchinisti hanno subito bloccato il treno e fatto evacuare. I passeggeri in attesa di informazioni hanno cercato di saperne di più, ma senza fortuna. L'azienda dei trasporti di Roma, su Twitter, ha comunicato il blocco della tratta con l'attivazione delle navette bus. Alle 16 la tratta è tornata regolare. La donna è stata portata in codice rosso al San Giovanni.