Metro A in tilt per problemi alle rotaie: linea ferma per tre ore tra Termini e Ottaviano

Ancora problemi sulla metro A: la settimana è iniziata con un blocco di circa 5 ore, martedì mattina, e finisce con uno nuovo stop venerdì mattina sempre nella stessa tratta, quella compresa tra Termini e Ottaviano, in entrambi i sensi di marcia.

InfoAtac ha comunicato, intorno alle 9.30, che “per eseguire un intervento tecnico interrompiamo la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Bus sostitutivi in arrivo nella tratta interrotta”. Inevitabili i disagi per i viaggiatori, che per proseguire il viaggio hanno dovuto risalire in superficie e attendere le navette. La situazione è tornata alla normalità soltanto poco dopo mezzogiorno, quando i tecnici Atac hanno dato il via libera: l'intervento riguarda una rotaia, e verrà terminato nella notte.

Perché la metro A è bloccata

Un'ora dopo, intorno alel 10.30, Atac ha spiegato che l'intervento tecnico riguarda una rotaia: "La tratta interrotta fa parte della linea storica (Ottaviano-Anagnina), risalente agli anni '80, della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell'infrastruttura - fa sapere l'azienda - Quindi binari, scambi e massicciate, che però devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall'intervento in corso".

Il riferimento è ai lavori di rinnovo partiti a luglio per durare 18 mesi, finalizzati a ristrutturare integralmente l’infrastruttura nella tratta storica Ottaviano-Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata. Nel tratto in cui si è verificato il problema venerdì mattina, gli interventi non erano ancora stati svolti.

Il guasto arriva, come detto, a pochi giorni dallo stop alla linea di martedì 24 gennaio, durato cinque ore. Inizialmente il servizio era stato bloccato tra Termini e Ottaviano, ma alla luce della complessità dell’intervento il blocco era stato esteso da Termini a Battistini. La circolazione dei treni era ripresa soltanto intorno alle 11, e il caso è finito in procura: il Codacons ha annunciato l’intenzione di chiedere l’avvio di “una indagine contro Atac e Comune per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio”, come spiegato dal presidente Carlo Rienzi.

Roma-Lido nel caos per mancanza di treni

Al guasto sulla metro A si è aggiunto, venerdì mattina, un altro problema: sulla Roma-Lido hanno iniziato a saltare corse già dalle 7 a causa della mancanza di treni. Soltanto tre quelli in circolazione, con treni fortemente in ritardo e una frequenza di oltre 30 minuti che ha costretto molti passeggeri a restare in attesa sulle banchine o ad andare a prendere i mezzi privati per raggiungere le loro destinazioni.