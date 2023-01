Metro A: tratta interrotta per mezz'ora per un "intervento tecnico" di Atac

Metro A in tilt a Roma per 30 minuti nell'ora di punta. Le linea della metrpolitana della Capitale è stata interrotta in un tratto, da Atac intorno alle 9 del mattino, per un "intervento tecnico", come comunicato dall'azienda dei trasporti.

Tanti i disagi per i pendolari. Prima l'interruzione tra Arco di Travertino e Anagnina, poi quella tra Colli Albani e Anagnina. I tecnici Atac hanno subito lavorato ad un intervento tencico. Alle 9:35 la tratta è stata di nuovo riattivata.