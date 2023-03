Metro A: si lancia sui binari e viene investito da un treno

Un uomo è stato investito da un treno della metro A. È quanto successo nella mattinata di oggi, lunedì 13 marzo, a Roma. L'incidente all'altezza della fermata Cipro intorno alle 6:30 in direzione Battistini.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano e che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'uomo, tra i 50 e i 60 anni, è stato estratto dalle lamiere ancora in vita. Disperati i tentativi di rianimarlo fino alla corsa in ospedale. Per permettere i soccorsi Atac ha interrotto la tratta tra Ottaviano e Battistini in entrambe le direzioni.

Metro A: fermate bus tratta Ottaviano->Battistini: Ottaviano: viale Giulio Cesare-Cipro: via Angelo Emo -Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi/viale accesso stazione-Baldo degli Ubaldi: via Baldo degli Ubaldi/accesso stazione -Cornelia: circonvallazione Cornelia.

Metro A: fermate bus sostitutivo tratta Battistini->Ottaviano: -Battistini: via Battistini/stazione -Cornelia: via Boccea -Baldo degli Ubaldi: via Baldo degli Ubaldi/accesso stazione -Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi/fronte stazione -Cipro: via Angelo Emo.