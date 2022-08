Black out a Roma: metro A senza corrente, chiusa tratta Ottaviano-Battistini

Metro A interrotta causa black out. A farne le spese la tratta Ottaviano-Battistini interrotta temporaneamente a causa "dell'interruzione elettrica da parte del fornitore energia", come infoma Atac sui propri canali social in tempo reale. Interrotta temporaneamente la circolazione, con la chiusura delle stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi è stato necessario attivare il servizio dei bus navetta.

La circolazione nella tratta Ottaviano-Battistini è stata progressivamente riattivata dopo oltre un'ora di stop, con la riapertura prima della stazione Baldo degli Ubaldi e poi di quella Cornelia.

Trasporto pubblico ma non solo, a partire dalle prime luci di questo lunedì a fare le spese con la mancanza di energia elettrica sono stati gli abitanti di buona parte del quadrante nord della Capitale risvegliato dal suono degli allarmi antifurto.

Interi quartieri senza corrente, come Vigna Clara e la zona della Farnesina ed in particolare di Monte Mario dove poco prima delle 7:00 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il corto circuito di una cabina elettrica (la Monte Mario Est). Da qui l'assenza di energia elettrica che ha comportato problemi e disagi in palazzine e negozi, con ascensori bloccati, porte e portoni elettrici rimasti chiusi e disagi legati al black out.