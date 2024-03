Questa mattina tre aderenti alla campagna Fondo riparazione di Ultima Generazione, hanno interrotto il passaggio della Maratona di Roma all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. Dopo essersi parati in mezzo alla strada, hanno srotolato lo striscione con scritto “Fondo Riparazione”, ed esposto dei cartelli con scritto in italiano e in inglese “Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti”.

Gli agenti del I gruppo Prati sono riusciti a farli alzare prima che potessero intralciare la corsa. Al momento tre attiviste si trovano presso il Commissariato Aurelio della polizia di Stato, che sta svolgendo gli accertamenti del caso.

“Abbiamo interrotto la maratona di Roma per lanciare un allarme - spiega Mida, 26 anni, studentessa - perché vivremo un’emergenza siccità incredibile. Già a gennaio in Sicilia c’erano zone che hanno i bacini idrici e fiumi in secca. Noi chiediamo un Fondo Riparazione di 20 miliardi per tutte le persone che subiscono danni a causa dei cambiamenti climatici. La siccità è uno di questi, vedremo le nostre città roventi quest’estate e stiamo chiedendo che il Governo si prenda cura dei cittadini ed affronti l’emergenza a cui stiamo andando incontro”.